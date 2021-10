Star Wars: un nuovo gioco sta per essere annunciato, abbiamo una data

Da quando Lucasfilm Games è tornata operativa nel settore videoludico, abbiamo già assistito ad una serie di annunci tra i quali: una nuova trasposizione videoludica su Indiana Jones e una serie di titoli ambientati nell’universo di Star Wars.

Sappiamo già che Massive Games, i creatori dei due The Division, sono al lavoro su un gioco ambientato nella galassia lontana lontana, ma a quanto pare Lucasfilm Games ha in serbo per i fan di Star Wars diverse altre novità a tema videogiochi.

A darci qualche indizio è l’evento Bring Home the Bounty, che a partire da questa settimana fino alla fine dell’anno andrà ad annunciare una serie di prodotti legati al brand Disney, e tra questi ci sarà anche un nuovo videogioco.

Ogni settimana godremo di un nuovo annuncio, ma per scoprire quale sarà il prossimo videogioco di Star Wars dovremo aspettare la settimana che va dal 14 dicembre 2021.