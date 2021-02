Starcraft 2: perdere un torneo nel 2011 poteva rendere milionari oggi

Tra tutti i videogiochi protagonisti nelle varie competizioni eSport di oggi, troviamo titoli dei generi disparati e tutti con un gran quantitativo di team provenienti da tutto il mondo. Ripensando solo a qualche decina di anni fa, l’ecosistema eSport non era affatto così colmo di opportunità, e i giochi che prendevano parte alle varie competizioni si potevano contare sulle dita di una mano. Tra questi era immancabile però la presenza di uno degli strategici più amati e giocati di sempre: Starcraft 2.

Quel che è emerso nelle scorse ore su internet ha però dell’incredibile, e riesce a mostrarci quanto la vita sul web sia tutt’altro che scontata, soprattutto quando si guarda a ritroso quelli che sono stati gli anni passati. Stando a quanto mostrato da Lee Sharpe, il montepremi messo in palio in un torneo di Starcraft 2 nel 2011 avrebbe permesso agli sconfitti di diventare praticamente milionari al giorno d’oggi.

Questo sarebbe possibile solamente nel caso coloro che finirono tra il quinto e l’ottavo posto di quel torneo abbiano ancora oggi quella vincita all’interno del loro protafoglio virtuale. Il premio che elargì questo torneo di Starcraft 2 datato 2011 agli ultimi classificati erano 25 bitcoins. Ecco, oggi quella somma in criptovaluta oggi frutterebbe all’incirca 1,4 milioni di Dollari, a testa. Una vera e propria follia solo per perdere un torneo dal win prize massimo di 500 Dollari.

Mostly I'm just amused by the organizer being an early Bitcoin adopter and going "Hey, I got these 100 extra Bitcoin, I'll throw them into a Starcraft tournament prize structure!"

