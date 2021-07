Starcraft 2: Reynord imbattibile! È il campione del DreamHack Masters Summer

Con l’esplosione del fenomeno eSport anche in Italia, l’interesse del pubblico nei confronti dei nostri atleti è aumentato a dismisura. Ad oggi sono innumerevoli i giochi, e di conseguenza i tornei, che prendono vita in tutto il mondo e sempre più appassionati si cimentano nella strada dell’eSport. Tra tutti i titoli, Starcraft 2 è sicuramente il più iconico e quello ancora oggi più seguito da una grandissima schiera di appassionati.

Proprio a proposito di Starcraft 2, si è concluso di recente il DreamHack Masters Summer con una notizia molto positiva per noi fan italiani dell’eSport. Riccardo “Reynor” Romiti è diventato campione del torneo vincendo una finale a dir poco al cardiopalma contro il sud coreano Cho “Maru” Seong-ju per 3-4. Un risultato che fa emergere quanto la partita finale sia stata equilibrata, con Reynor, però, che ha saputo avere la meglio sul suo sfidante.

Dopo esser diventato il giocatore più giovane e non coreano a vincere l’Intel Extreme Masters 2021 di Katowice, Reynor si è detto senza parole nel commentare i successi che sta collezionando in questa recente parte della sua carriera eSportiva. Questo trionfo al DreamHack Masters Summer ha dato al talento italiano la sua seconda vittoria in un torneo maggiore del circuito competitivo di StarCraft 2 nel 2021, consacrando un momento di grandi successi e soddisfazioni sia per Reynor che per noi italiani.

Oltre alla gloria di aver trionfato in uno dei tornei più importanti al mondo del circuito eSportivo dedicato a Starcraft 2, Riccardo “Reynor” Romiti porta a casa anche una cospicua somma in denaro pari a 10 mila dollari. Insomma, sembra che i nostri talenti stiano facendo faville in giro per il mondo, e questo non può fare altro che renderci sempre più orgogliosi e non vediamo di fare nuovamente il tifo per loro ai prossimi eventi.