StarCraft: ex-sviluppatori Blizzard aprono uno studio per creare un nuovo RTS

StarCraft 2 ha più di dieci anni, e gli appassionati dell’RTS sci-fi sono ancora fortemente innamorati dell’opera creata da Blizzard. Nel corso degli anni abbiamo assistito a tre grandi espansioni; Heart of the Swarm, Legacy of the Void e Nova Covert Ops, ma non solo. In tutto il globo l’RTS è diventato un vero e proprio culto e uno dei titoli eSportivi più giocati e proposti nelle varie competizioni di tutto il mondo.

Starcraft è uno degli strategici più complicati in assoluto da padroneggiare. Tutti, però, possono approcciarlo.

La domanda che gli appassionati si pongono di frequente è se avremo mai la possibilità di vedere nuovi capitoli della saga di StarCraft. La risposta potrebbe avercela data Jason Schreier all’interno del suo ultimo report pubblicato su Bloomberg, all’interno del quale ci fa sapere che un nutrito gruppo di ex-sviluppatori di Blizzard ha lasciato la compagnia per creare un proprio studio di sviluppo e realizzare un nuovo RTS.

Come viene approfondito all’interno del report, Jason Schreier sottolinea come questo team di veterani provenienti dalla realizzazione di StarCraft voleva creare un nuovo RTS, ma Activision Blizzard non aveva le stesse intenzioni. Così questo nutrito gruppo di artisti, insieme a dozzine di altri sviluppatori, hanno costruito nel tempo un nuovo gruppo di sviluppo che alcuni all’ìnterno del settore chiamano simpaticamente “Blizzard 2.0”.

A team of StarCraft veterans wanted to make a new RTS, but Activision Blizzard wouldn’t allow it. So they made their own studio. They, along with dozens of other vets starting new companies, have built a network that some call “Blizzard 2.0.” New from me: https://t.co/cPEnRkxrFS — Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021

Il nome reale dello studio è Frost Giant Studios, ed è stato fondato un anno fa da Tim Morten e una manciata di altri membri ex-Blizzard. Morten ha affermato che per la realizzazione del suo nuovo gioco di strategia, lui e tutto il team sono in contatto diretto con tutta una serie di giocatori per rendere il titolo il migliore possibile, affermando anche che, ormai “abbiamo raggiunto un’era in cui la community stessa è il fattore più importante per il successo di un gioco”.