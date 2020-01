Stardew Valley raggiunge i 10 milioni di copie vendute

Dalla sua uscita datata 2016, Stardew Valley ha ottenuto un successo tale che ha permesso al gioco di ConcernedApe di raggiungere ottimi traguardi di vendite. Ora, Eric Barone, il creatore del pluripremiato titolo di simulazione agricola, ha annunciato un ennesimo momento significativo per il gioco: il raggiungimento delle 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente dalla pagina Twitter dello sviluppatore. Barone aka ConcernedApe, ha annunciato che Stardew Valley ha venduto ufficialmente oltre 10 milioni di copie dal suo lancio nel febbraio 2016, dichiarando inoltre che “è strano e sorprendente ripensare a quando stavo realizzando questo gioco nella mia camera da letto senza alcun idea che qualcuno potesse apprezzarlo. Era solo 4 anni fa! A tutti coloro che hanno giocato a questo gioco, supportato e reso possibile tutto questo: grazie !!”

Stardew Valley has sold over 10 million copies. It's strange & amazing to think back to when I was making this game in my bedroom w/ no clue if anyone would like it. Only 4 years ago! To everyone who has played this game, supported it, and made all of this possible: Thank you!!

— ConcernedApe (@ConcernedApe) January 23, 2020