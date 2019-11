Stardew Valley: in arrivo l’aggiornamento

Il creatore di Stardew Valley ha annunciato che l'aggiornamento del gioco arriverà il prossimo 26 novembre nella versione per PC.

Finalmente arrivano buone notizie per tutti gli appassionati di titoli indipendenti: nel corso della giornata di oggi, infatti, il creatore di Stardew Valley Eric Barone, della compagnia di sviluppo ConcernedApe, ha finalmente annunciato l’arrivo del prossimo aggiornamento 1.4 per il gioco su PC.

L’aggiornamento in questione arriverà infatti su PC il prossimo 26 novembre, mentre per quanto riguarda le rispettive versioni console e mobile non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni: non ci resta quindi che attendere le prossime settimane per saperne di più dalla compagnia di sviluppo in tal senso.

Uno dei principali obiettivi raggiunti dall’aggiornamento 1.4 di Stardew Valley è indubbiamente la risoluzione di molti dei bug rimanenti che affliggevano tuttora il gioco. L’aggiornamento non porta solo questi piccoli miglioramenti, ma anche nuovi contenuti. Lo sviluppatore non ha rilasciato particolari informazioni in tal senso, ma i nuovi contenuti riguarderanno soprattutto l’endgame del gioco, oltre alla possibilità di assistere ad eventi unici a seguito del matrimonio tra i personaggi.

Ricordiamo che Stardew Valley è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. In particolare, le versioni per console hanno recentemente ricevuto l’aggiornamento 1.3, che tra le altre cose introduce le funzionalità multiplayer al titolo. E voi, state ancora giocando a Stardew Valley? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!