Stardew Valley: in sviluppo due nuovi giochi ambientati nello stesso universo

Circa un mese fa, il creatore di Stardew Valley aveva dichiarato che il proprio videogioco indipendente di successo aveva raggiunto il traguardo dei 10 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Ora sembra che Eric Barone sia tornato a farsi sentire per annunciare non uno, ma ben due nuovi videogiochi che saranno ambientati nell’universo del simulatore di vita.

Questo annuncio è arrivato tramite la risposta di Barone a un utente su Twitter, nella quale lo sviluppatore ha detto di essere attualmente impegnato nello sviluppo di due nuovi progetti. Uno di questi sarà ambientato nello stesso mondo di Stardew Valley, anche se si tratterà di un’esperienza completamente differente. Per quanto riguarda il secondo titolo, Barone si è sbilanciato dichiarando solamente che “sarà legato in qualche modo a Stardew Valley”.

Yes, I'm actually working on a couple of new projects. One takes place in the world of Stardew Valley, but is not a farming game. The other, I'm not 100% sure about the world yet, but it will tie into Stardew Valley in some way

