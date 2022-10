Il mese di ottobre coincide con l’arrivo di tutta una serie di festeggiamenti relativi ad Halloween. Si tratta del periodo perfetto per godere di tutta una serie di produzioni horror, e anche l’universo videoludico è pieno di una miriade di esperienze dell’orrore con le quali provare qualche brivido. In tutto questo c’è anche la community dei modder che si sbizzarrisce nella creazione di contenuti ad-hoc, come questa fantastica mod che aggiunge all’amatissimo Stardew Valley una nuova atmosfera in pieno stile Halloween.

La mod in questione si chiama IdaIda’s Witchy Scarecrows, e agisce in modo semplice ma funzionale nei contenuti di gioco andando a dare a Stardew Valley (lo potete acquistare su Amazon) un tocco in più in stile Halloween. In poche parole la mod va a modificare tutti gli spaventapasseri del gioco dandogli una nuova estetica a dir poco stravagante e che è perfetta per dare all’atmosfera quello spirito spettrale che viene apprezzato da chi ama il periodo di Halloween.

I nuovi sprite degli spaventapasseri seguono lo stile artistico dell’autrice della mod, il quale riflette in pieno le tradizionali immagini che troviamo ad Halloween. Oltra alla classica e onnipresente zucca intagliata, tra i molti degli oggetti presenti in questa mod ci sono pipistrelli, mezze lune, gatti neri, clessidre, rami appuntiti, occhi della provvidenza e molti altri oggetti che faranno diventare la vostra cittadina a dir poco spettrale e affascinante.

Se amate Halloween e allo stesso tempo siete grandi appassionati di Stardew Valley questa mod è uno dei contenuti fan-made che fanno per voi. Potete scoprire una serie di altri dettaglio e trovare tutti i link necessari a scaricare e installare la mod in questione sulla pagina di NexusMod a questo indirizzo. Non fatevi scappare l’occasione di addobbare con tutta una serie di oggettistica a tema Halloween il vostro spazio virtuale in questo indie di successo.