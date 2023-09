Questa notte alle 2:00 è iniziato finalmente l’early access di Starfield, uno dei titoli più attesi dell’anno (di cui potete leggere la nostra recensione qui). Se fino a ora eravate esitanti sull’acquistare o meno il gioco, ma dopo aver letto le opinioni di critica e pubblico vi siete convinti, sarete felici di sapere che su Instant Gaming potete trovarlo scontato fino al 25%!

Sia la Standard Edition che la Digital Premium Edition per PC sono, infatti, disponibili a un prezzo notevolmente ridotto rispetto a quello di listino. Ovviamente è la seconda a rappresentare un’offerta più alettante, dato che include l’accesso anticipato al gioco (per cui potrete iniziare a giocarci subito anziché il 6 settembre), l’espansione Shattered Space, il pacchetto Skin Constellation, un artbook digitale e la colonna sonora originale del gioco.

Insomma, grazie all’offerta di Instant Gaming potrete spendere 52,59€ anziché 70,00€ per la Standard Edition, e 77,99€ invece di 100,00€ per la Digital Premium Edition. A prescindere da quale sia la versione di Starfield che preferite, si tratta di un risparmio davvero niente male, per cui vi invitiamo ad approfittarne prima che termini la promozione.

Starfield vi condurrà in un universo completamente nuovo, dove potrete plasmare il vostro personaggio e tuffarvi in un vasto e affascinante spazio senza restrizioni a bordo della vostra nave spaziale. La narrazione si sviluppa nel 2330, in un futuro in cui l’umanità ha esteso la sua presenza oltre il sistema solare, diventando una specie interstellare.

Starfield rappresenta senza dubbio il progetto più grande e ambizioso di Bethesda fino a oggi, con oltre 1.000 pianeti differenti da esplorare. Questo vi darà l’opportunità di attraversare città vivaci, investigare basi pericolose e ammirare paesaggi incontaminati, oltre a incontrare personaggi memorabili, unirvi a diverse fazioni e affrontare missioni avvincenti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Instant Gaming dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

