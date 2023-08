Non c’è molto da dire: Starfield è certamente uno dei titoli più attesi di quest’anno e, indubbiamente, uno dei giochi più attesi di sempre, specie se si pensa a quella che è stata la lunga diatriba relativa all’acquisizione di Microsoft del gruppo Bethesda, che ha caricato ancor di più l’hype dei giocatori (e specie quelli Xbox) verso l’uscita di questa attesissima space opera.

Ebbene, se anche voi non vedete l’ora di mettere le mani sul gioco, ed al contempo non disprezzereste il risparmio di qualche soldo, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a quella che è la proposta di Instant Gaming che, come da titolo, sta scontando il preorder del gioco in versione PC del 25%, ovvero a quello che è il suo prezzo più basso, almeno in questa fase di preorder.

In questo modo spenderete solo 52,79€ per l’acquisto del gioco, a fronte dei circa 70 euro originariamente richiesti per l’acquisto e ricevendo, al contempo, anche un piccolo bonus preorder, comprensivo di alcune skin per la vostra tuta spaziale.

Per il resto, di Starfield si è già detto veramente di tutto, al punto da essere ormai “famigerato” nella community dedicata al gaming, che non vede l’ora, giustamente, di mettere le mani su quello che già si prospetta come un titolo epocale, se non proprio un capolavoro.

Sviluppato direttamente da Bethesda, Starfield si propone come un titolo fantascientifico in cui al giocatore verrà data libertà assoluta, partendo dalla personalizzazione, passando per i background e i tratti distintivi: tutto, ma proprio tutto è lasciato nelle mani del giocatore, al punto che potreste prendere davvero qualsiasi direzione desideriate, un po’ come un vero e proprio life simulator: avventurieri, minatori, diplomativi, commercianti o, perché no, criminali!

In Starfield vi avventurerete nelle profondità nello spazio seguendo il percorso che riterrete più consono al vostro stile, avendo anche la possibilità di esplorare almeno un migliaio di pianeti, tutti generati in modo da offrire ai giocatori sempre qualcosa di nuovo da vedere… e da scoprire. E ancora: intrecci sociali, personaggi secondari, intrighi spaziali e razzie, in Starfield non parrebbe esserci davvero nessun limite, e quando poi le cose si metteranno male potrete anche contare su di un raffinato sistema di combattimento, in cui avrete a disposizione un ampio arsenale di strumenti per affrontare ogni situazione, tra pistole, fucili, armi bianche, esplosivi e qualsiasi altra cosa possa tirarvi fuori dai guai.

Insomma, parliamo di un gioco che sarebbe davvero riduttivo descrivere a parole e, per questo, non possiamo far altro che invitarvi a non perdere questa occasione messa in campo da Instant Gaming, provvedendo subito a preordinare il gioco tramite la pagina Instant Gaming dedicata a Starfield.

