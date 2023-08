L’uscita di un nuovo gioco spesso e volentieri è l’occasione per proporre nuovi accessori e nuovi gadget, e Starfield ovviamente non è un’eccezione. E infatti Corsair svela una nuova collaborazione con Bethesda, che porta a nuovi prodotti marchiati Elgato.

Abbiamo in particolare del microfono Wave 3 un nuovo Stream Deck, accessori quindi dedicati ai content creator – e c’è da scommettere che saranno moltissimi quelli che faranno video e live mentre giocano a Starfield. In futuro, poi, arriveranno altri prodotti dedicati a The Elder Scrolls e Fallout.

Elgato Starfield

“Wave:3 garantisce ai creator un audio sempre nitido e squillante”, garantisce il comunicato stampa, mentre, “Stream Deck consente di avere il controllo su qualsiasi workflow, dalla guida di un’astronave alla gestione di uno streaming in diretta”. Come per tutti i dispositivi personalizzabili di Elgato, ogni accessorio è rifinito manualmente in Germania da un team di esperti.

“Si tratta di un’occasione fantastica per fondere insieme i mondi del gaming e della creazione di contenuti”, ha dichiarato Taylor Ward, Director of Ecosystem presso Elgato. “Per la prima volta, i creator potranno realizzare la configurazione che sognavano da sempre utilizzando dispositivi che non offrono solo il massimo livello di performance, ma che consentono anche di immergersi nel loro mondo Bethesda preferito”.