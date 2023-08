Nelle ultime ore è stato scoperto che la pagina di Starfield sull’applicazione Xbox Store è stata aggiornata e ora vanta l’etichetta “Xbox Play Anywhere”. Ciò significa che gli utenti potranno usufruire di salvataggi cross-platform in Starfield e, chi lo acquisterà su Xbox o PC, avrà una copia del gioco anche sull’altro dispositivo in maniera gratuita, ovviamente se acquistate in digital delivery.

Una bella notizia anche per chi ama giocare sia su console che su PC, magari spostandosi a seconda della convenienza del momento, sfruttando gli stessi salvataggi e progressi ottenuti sull’altra piattaforma. Nel corso degli ultimi anni sono sempre stati di meno i giochi con Play Anywhere, è bello vedere che almeno Starfield tornerà ad avere questa possibilità.

Vi ricordiamo che Starfield uscirà il 6 settembre 2023 su Xbox e PC e al day one su Xbox Game Pass. Non mancheremo di tenervi aggiornati su tutti i contenuti in uscita sul gioco nel corso delle prossime settimane.