Anche voi siete tra coloro che non vedono l’ora di poter creare la propria nave spaziale, visitare centinaia di pianeti e incontrare numerose forme di vita aliene? In tal caso sarete felici di sapere che sono finalmente aperti i preorder per la Constellation Edition di Starfield sul sito di GameStop!

Questa magnifica collector edition è disponibile, almeno per ora, solo per gli abbonati a GameStop Pro al prezzo di listino di 299,99€. Al suo interno troverete veramente tantissimi contenuti: una copia del gioco in versione digitale con 5 giorni di accesso anticipato, l’espansione Shattered Space, il Constellation Skin Pack, l’accesso all’artbook digitale e alla colonna sonora originale, la Steelbook da esposizione, un adesivo a tema e, infine, il magnifico orologio Chronomark Starfield.

Si tratta di una collector veramente imprescindibile per tutti coloro che aspettano trepidanti l’uscita di Starfield, che avverrà il 6 settembre. Proprio per questo motivo vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte andranno sicuramente a ruba in un lampo (e sappiamo bene che poi i prezzi schizzeranno alle stelle).

L’articolo più interessante tra tutti è senza dubbio l’orologio Chronomark Starfield, contenuto in una custodia altrettanto stupenda. Il dispositivo rappresenta una fedele riproduzione di quello che indosserà il vostro personaggio nel gioco, dove svolgerà la funzione di notificare informazioni importanti, tra cui la temperatura e la gravità.

In questo caso, invece, potrete connetterlo al vostro smartphone, rendendolo a tutti gli effetti uno smartwatch nel quale potete ricevere notifiche e informazioni sulla vostra salute come i passi percorsi e le calorie bruciate. Insomma, che voi decidiate di tenerlo per sempre all’interno di una teca o di usarlo come un vero e proprio orologio, si tratta di un oggetto unico e originalissimo, così come il controller e le cuffie di Starfield.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina GameStop dedicata alla Constellation Edition, con l’invito a effettuare subito i vostri acquisti. Le scorte disponibili, infatti, termineranno sicuramente molto in fretta!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!