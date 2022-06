Ormai è chiaro che l’imminente rilascio di Starfield è a dir poco un lancio di punta sia per Bethesda che per Xbox. Entrambi gli studi, infatti, considerano il titolo come un elemento cruciale delle rispettive lineup per il 2023. La prima presentazione del gameplay ha fornito ai giocatori un assaggio di ciò che potremo aspettarci da questo titolo. Alcuni giocatori hanno iniziato a esaminare attentamente il filmato mostrato durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase per cercare di capire come potrebbe comportarsi il gioco nella pratica.

Starfield

Un dettaglio particolarmente degno di nota su Starfield viene dall’utente Reddit _eldrone, che ha deciso di evidenziare la tecnologia di rendering dei personaggi all’interno del gioco. Ciò, tramite la pubblicazione di una gif che evidenzia una parte del volto di uno dei personaggi. Qui possiamo ammirare il lavoro svolto dagli sviluppatori su dettagli come le pieghe della pelle e le rughe.

Bethesda ha affermato che l’editor dei personaggi di Starfield è il suo progetto più ambizioso. Come ha giustamente sottolineato _eldrone, il gioco presenta la tecnologia di rendering facciale più avanzata che Bethesda abbia mai avuto. Questo aiuta a rendere i personaggi molto più interessanti e credibili di quanto non fossero in qualsiasi altro gioco di ruolo dello studio. Ciò che è particolarmente degno di nota è che tutti i personaggi nei giochi Bethesda vengono creati utilizzando gli strumenti di editor del personaggio. Ciò implica che l’aumento della fedeltà dovrebbe estendersi anche agli NPC presenti all’interno del titolo.

Starfield ha già avuto possibilità di mettersi in mostra durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase di quest’anno. Noi di Tom’s Hardware abbiamo raccolto tutte le informazioni attualmente disponibili all’interno di questo articolo. In attesa del lancio previsto per il 2023 su Xbox Series X|S e PC, e dei filmati che certamente non tarderanno ad arrivare, potete consultarlo per recuperare tutto ciò che non sapete sul prossimo titolo di Bethesda.