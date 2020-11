Starfield day one su Game Pass, Todd Howard conferma

Ormai circa due anni fa Bethesda ha rivelato al grande pubblico il suo prossimo titolo Starfield (lo state attendendo più di qualunque altra cosa vero?) e con esso ovviamente sono tante le domande che ci siamo posti in questi due anni. Ancora non abbiamo tantissime informazioni, aldilà di alcuni leak e interviste rilasciate dallo stesso Todd Howard nel corso dell’ultimo anno, soprattutto dopo l’acquisto di ZeniMax da parte di Microsoft. Al momento in cui vi scriviamo inoltre lo stesso Howard ha rilasciato una brillante intervista che vi consigliamo di recuperare, nel quale spiega come stanno procedendo i lavori sui loro titoli principali, parlando soprattutto del loro motore di gioco che è stato completamente innovato per andare incontro alle esigenze del team creativo e a quelle delle console di prossima generazione.

Il creation engine aveva sicuramente bisogno di una “svecchiata” e sappiamo anche quanto è importante per Bethesda rimanere però ancorati alle loro creazioni. Lo stesso Starfield in effetti sarà un’evoluzione dei loro titoli single player come spiega Howard in un reddit completamente dedicato al titolo di prossima uscita sulle console di prossima generazione. Durante l’intervista ha però rilasciato un’informazione importantissima, ovvero che i prossimi titoli, tra cui anche Elder Scrolls 6 e Starfield arriveranno al day-one su Game Pass, confermando quindi una volta per tutte, le voci che circolavano in rete.

L’acquisizione da parte di Microsoft quindi darà sicuramente i suoi frutti e a scoprirlo saranno i giocatori che avranno la possibilità di accedere a queste esperienze tramite l’ottimo servizio che ormai Xbox ha messo in piedi.

A questo punto non ci resta che attendere nuove informazioni su Starfield e la prossima generazione di titoli della Software House che ha dato alla luce Fallout. Voi siete in attesa di Starfield? Oppure state aspettando altri titoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto! Avete saputo che Sony ha confermato che non ci sarà supporto ai 1440p su PS5?