Secondo una teoria, Fallout e Starfield condividerebbero lo stesso universo. A rilanciare questa ipotesi ci hanno pensato i fan, che hanno analizzato il trailer di gameplay del prossimo gioco di casa Bethesda, svelato in occasione della Summer Game Fest 2022, durante lo showcase di Xbox e del team di sviluppo, avvenuto lo scorso giugno.

Starfield

Nel trailer di 15 minuti, che ha analizzato tantissimi aspetti del gioco, sono visibili dei mostri chiamati Floater. Gli stessi mostri compaiono in almeno due degli ultimi Fallout che sono usciti sul mercato, ovvero il terzo capitolo e il controverso 76. I Floater erano previsti anche in Fallout New Vegas, uno dei giochi più apprezzati della serie, ma Obsidian Entertainment decise alla fien di tagliarli. Alcuni riferimenti a questi mostri sono però contenuti nei file di gioco.

Il collegamento è decisamente semplice e secondo alcuni sarebbe proprio questa prova a far pensare che Starfield e Fallout condividano lo stesso universo. C’è però da fare una precisizione: Bethesda non ha mai confermato che le sue saghe facciano parte di un unico universo e in realtà i Floater, essendo specie aliene, potrebbero tranquillamente essere presenti anche nell’ultimo gioco senza particolari indicazioni. Meno probabile (ma sempre plausibile) un riciclo degli asset.

Se davvero Starfield e Fallout saranno collegati, lo potremo solo sapere nel momento in cui Bethesda si esporrà ufficialmente in merito. Nel mentre, vi ricordiamo che al momento il nuovo gioco di Todd Howard e soci non ha ancora una data di uscita ma è previsto per il 2023. Il titolo debutterà in esclusiva su PC, Xbox Series S e Xbox Series X, con tanto di inclusione all’interno di Xbox Game Pass, come da prassi per ogni esclusiva di Xbox Game Studios. Continuate a seguire Tom’s Hardware per non perdervi tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.