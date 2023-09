Il titolo della notizia è volutamente provocatorio, ma quel che sta succedendo in Starfield (qui potete leggere la nostra recensione) è decisamente inusuale: un utente su Reddit si è accorto che se il gioco è in esecuzione su una GPU AMD, vengono renderizzate meno stelle di quelle che dovrebbero esserci. Il problema sembra presentarsi sia con le nuove Radeon RX 7000 (l’utente in questione possiede una Radeon RX 7900 XT) sia con le precedenti RX 6000.

Gli screenshot che mostrano il bug parlano da soli: quando ci si trova sulla superficie di un pianeta ed è giorno c’è una fonte di luce, solitamente una stella, come il Sole del sistema solare. Il problema è che la stella che illumina il pianeta è completamente assente quando il gioco viene eseguito su una scheda grafica AMD Radeon. Qui sotto a sinistra potete vedere l’immagine correttamente renderizzata da una RTX 3070 Ti, mentre a destra la stessa immagine renderizzata con una Radeon RX 7900 XT.

Credit: Reddit, u/Yoraxx

Non si tratta di un bug che rovina l’esperienza di gioco in maniera poi tanto grave, ma secondo alcuni peggiora l’immersività, dato che il pianeta è correttamente illuminato, ma a schermo non c’è la fonte di luce. A quanto pare poi il problema non si pone solamente nello spazio, ma in qualsiasi skybox: qui sotto potete vedere l’immagine di un cielo correttamente illuminato, ma senza stella.

Starfield sta ottenendo grande successo ed è stato accolto positivamente dalla critica, ma la versione PC ha qualche problema di prestazioni: Todd Howard sostiene, come vi abbiamo riportato, che la colpa sia da imputare ad hardware poco performante, ma come vi raccontiamo nella nostra analisi tecnica di Starfield, il gioco non è particolarmente ottimizzato.

E se siete tra quelli che stanno macinando ore e ore di gioco esplorando pianeti, ma vi siete un po’ persi e non sapete bene come proseguire la vostra avventura, non temete: la nostra guida completa di Starfield vi indicherà la strada giusta da seguire.