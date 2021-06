Starfield è un incrocio tra Skyrim e la NASA, Todd Howard si sbilancia

Todd Howard di Bethesda ha svelato alcuni dettagli succosi sul nuovo Starfield, l’esclusiva Xbox Series X|S e PC (in arrivo al day-one su Game Pass) annunciata ieri sera (ne abbiamo parlato qui). “Il gioco è ambientato a circa 300 anni nel futuro” -ha continuato – “Constellation è uno degli ultimi gruppi di esploratori spaziali. È come se la NASA incontrasse Indiana Jones e la Lega degli Straordinari Gentlemen, un gruppo di persone che sta ancora cercando risposte“;

“Ci sono molte fazioni nel gioco, ma questa è la principale di cui entrerai a far parte. È un po’ come Skyrim in termini di struttura del gioco, in cui sarai chi vuoi essere, e poi ci sono diverse fazioni a cui puoi unirti e ritagliarti il tuo percorso“. Successivamente, Howard non si è sbilanciato sulla trama, ma ha rivelato che tratterà il rapporto tra scienza e religione: “Facciamo alcune grandi domande nel gioco. Il tipo di domande che le persone si chiedono quando guardano il cielo, no? ‘Cosa c’è là fuori?’; ‘Perché siamo qui?’; ‘Come siamo arrivati?’. Ed entriamo sia nella scienza che nella religione“, ha concluso.

Il titolo, quindi, sarà un’opera molto filosofica e profonda, che porterà il giocatore ad elaborare una sua credenza all’interno dell’universo di gioco, nonché a ritornare a porsi le domande esistenziali anche nella quotidianità; davvero interessante. Ieri sera, la conferenza di Xbox + Bethesda si è dimostrata uno dei migliori show degli ultimi anni: dall’annuncio di Starfield, al primo gameplay di STALKER 2, fino al reveal del multiplayer di Halo Infinite,. Per conoscere date ed ore di tutte le conferenze dell’E3 2021, consultate questo articolo, nonché la nostra pagina speciale.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sul mondo videoludico.