Starfield è ufficialmente un successo. Il titolo, uscito solamente due settimane, è attualmente il quinto gioco più venduto in Europa del 2023 (considerando vendite retail e digitali). Sopra di lui soltanto dei colossi come Star Wars Jedi Survivor, Zelda Tears of the Kingdom, Diablo 4 e Hogwarts Legacy. Se si considera che Starfield non solo è esclusiva Xbox e PC, quindi limitato su sole due piattaforme, va anche sottolineato che il titolo è presente anche su Xbox e PC Game Pass e i dati degli abbonamenti non sono compresi nella classifica di GamesIndustry.biz.

Di seguito la lista completa:

Hogwarts Legacy Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (vendite digitali non note) Star Wars Jedi: Survivor Starfield Resident Evil 4 Final Fantasy 16 F1 23 Dead Island 2 NBA 2K23

L’unico gioco a continuare a infrangere record è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che pur essendo uscito solo su una piattaforma, continua a vendere come il pane (e non abbiamo nemmeno le vendite digitali). Insomma, per Nintendo è certamente molto positivo.

A ogni modo il risultato di Starfield è molto importante perché si tratta di una nuova proprietà intellettuale e soprattutto ancora agli inizi della sua “vita”, di conseguenza le vendite potrebbero salire ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Per ora il gioco si gode la sua prima posizione nella settimana che va dal 4 al 10 settembre in Europa e non è così improbabile che in USA stia andando anche meglio.