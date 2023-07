La community di appassionati di giochi di ruolo Bethesda, è ancora in fermento dopo la presentazione dello Starfield Direct (e come dargli torto) il video Deep Dive del gioco mostrato nel corso dell’Xbox Games Showcase a metà giugno. Tra le tante novità e sorprese di gameplay rivelate, uno degli aspetti che ha catturato l’attenzione degli esploratori spaziali in erba è il ‘reboot’ del sistema di borseggio.

Dopo anni passati su Skyrim, Oblivion o Fallout a borseggiare con pause “tattiche”, con Starfield tutta la componente legata ai furti sarà in tempo reale.

Ancora non è chiaro se gli utenti avranno la possibilità di acquisire abilità avanzate che permettano di rallentare o bloccare il tempo durante i borseggi, ma i pochi secondi di gameplay sui furti mostrati nel Direct di Starfield hanno già acceso la fantasia di molti appassionati di giochi di ruolo, interessati a immergersi in queste attività stealth.

La scoperta della modifica al sistema di borseggio di Skyrim e Fallout 4 è stata accolta con entusiasmo dalla community, come dimostra il post condiviso su Reddit da un utente che ha notato questo cambiamento apportato da Bethesda per innovare le dinamiche del gioco.

E voi, cosa ne pensate di questa rivoluzione nel gameplay di Starfield? Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio riservato ai commenti.