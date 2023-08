Starfield è uno dei videogiochi più attesi dell’anno e l’attesa dei fan è abbastanza palpabile in giro per il web. E seppur sulla qualità del gioco ancora non ci si possa esporre (la recensione la leggere domani, 31 agosto alle ore 18:00), Bethesda e Xbox stanno cominciando a spingere davvero tanto con il marketing del gioco.

A dar prova di ciò, oltre al bellissimo spot tv (che vedremo probabilmente anche da noi) pubblicato durante la Gamescom 2023, è la nuova canzone degli Imagine Dragons, pensata per l’uscita del gioco e intitolata Childrens of the Sky.

Non è la prima volta che il gruppo americano compone canzoni per i videogiochi, non per altro ha lavorato a stretto contatto con Riot Games per lunghi periodi.

A ogni modo, il fatto che un gruppo comunque molto popolare come gli Imagine Dragons abbia creato una canzone per il gioco alimenta ancora di più l’attesa intorno all’esperienza action-rpg di Bethesda.

Il video musicale è particolarmente interessante, non tanto per la musica (che può e non può piacere) quanto più per i bellissimi scorci presentati dal gioco.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e raccontateci le vostre aspettative verso il gioco.