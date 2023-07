Starfield è senza dubbio il gioco più atteso dei prossimi mesi, intorno a esso c’è tanta curiosità e anche tanta paura. Il titolo uscirà il prossimo 6 settembre in esclusiva PC e Xbox Series X|S, ma alcuni videogiochi non vogliono assolutamente confrontarsi con la prossima opera di Bethesda.

A confermare di ciò è la decisione di Larian di anticipare l’uscita di Baldur’s Gate III al 3 agosto su PC, lasciando la versione PS5 in uscita nel medesimo giorno del colosso Bethesda. La gigantesca mod di Fallout: London ha subito un rinvio, mentre se notate ottobre è divenuto un mese stranamente pieno di titoli tripla A ravvicinati, segno che molto probabilmente alcuni di essi erano previsti per settembre.

Ma se “l’ansia dei publisher” è giustificata dall’importanza del titolo, quella dei giocatori PC è decisamente più particolare e interessante. Infatti, su Reddit, sta andando abbastanza per la maggiore un topic dove i PC gamer sono assolutamente contrari agli altissimi preordini di Starfield su Steam che hanno portato il gioco a essere primo in classifica. La preoccupazione è dettata dai recenti casi di Jedi Survivor, Cyberpunk 2077 e tanti altri, usciti su PC con serie problematiche di ottimizzazione. Il topic, arrivato ormai a più di 2.100 commenti, racconta di quanto i giocatori siano “ipocriti” e incapaci di “imparare la lezione”.

Un’ osservazione è corretta farla: mai farsi prendere dall’hype. I preordini sono giusti nel momento in cui ci si sente sicuri, ma nel caso di Bethesda siamo stati abituati a lanci non proprio super convincenti lato performance. Ci auguriamo che, almeno per questa volta, il team americano abbia pensato di fare le cose per bene.