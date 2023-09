Una tra le critiche più frequenti che vengono mosse a Starfield, è la mancanza di una transizione, priva di interruzioni, tra i pianeti durante il volo spaziale, oltre che al completo controllo del giocatore sull’intero processo. Tuttavia, sembra che una modder abbia, finalmente, trovato una soluzione a questo problema.

Nel mondo di Starfield, Bethesda ha cercato di creare un’esperienza realistica, con distanze realistiche tra i pianeti e velocità realistiche delle navi spaziali. Di conseguenza, il passaggio tra un pianeta e l’altro, richiede l’uso del viaggio rapido. Questa scelta di design ha suscitato un leggero malcontento tra i giocatori, poiché interrompe l’immersione, e l’esperienza, tipica dei giochi Bethesda, in cui l’avventura e il viaggio sono spesso parte integrante del gioco.

Il modder noto come 105gun ha sviluppato una mod chiamata “Slower Than Light”, che offre una soluzione a questo problema. Questa mod consente ai giocatori di navigare tra i pianeti mantenendo il controllo completo della loro nave spaziale durante tutto il viaggio.

In pratica, la mod introduce ulteriori controlli sulla velocità della nave, consentendo ai giocatori di superare la velocità della luce e, allo stesso tempo, mantenere la nave sotto controllo.

Sebbene questa mod non rappresenti una variazione sostanziale nel gameplay, rappresenta un importante traguardo verso una maggiore libertà per i giocatori di Starfield rispetto all’impostazione iniziale del gioco. Tuttavia, è importante notare che al momento non sembra possibile entrare nell’atmosfera dei singoli pianeti.

Nonostante questo, la mod ha suscitato l’interesse della totalità della community che gravita attorno al gioco, dimostrando quanto i giocatori attendessero questa possibilità.

Inoltre, già che stiamo parlando di mod, risulta sorprendente constatare che su Nexus Mod, le mod dedicate al titolo di Bethesda contino già un totale di 14 milioni di download. Un chiaro segnale in merito a quanto fossero vere le dichiarazioni di Todd Howard in merito al fatto che Starfield vivrà a lungo anche grazie alla sua community.