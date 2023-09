Oggi è il primo giorno in cui Starfield è disponibile per tutti, ma alcuni ci stanno già giocando da qualche tempo e c’è già chi è riuscito a finirlo in meno di tre ore. Si parla naturalmente della missione principale, non di finire tutto quello che c’è da finire – per quello di ore ce ne vogliono diverse centinaia.

Il tempo registrato è 2 ore e 51 minuti, come certifica il video postato su Youtube. Un record che nasce in seno a una comunità Discord che raccoglie appassionati di Starfield e di speedrunning, cioè la disciplina dove si tenta di finire i giochi il più velocemente possibile.

Leggi anche Starfield: analisi prestazioni e configurazioni PC consigliate

Come sempre in questi casi, è molto probabile che il record sia solo temporaneo. La comunità continua a cercare soluzioni, bug e strade alternative per metterci ancora meno tempo. Presto, sicuramente, vedremo un tempo ancora più breve. Per esempio, i membri della comunità stanno cercando un modo per attraversare i muri come scorciatoia, per ora senza successo.