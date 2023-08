L’attesa per Starfield ha raggiunto livelli febbrili tra i giocatori, ma prima che il titolo di Todd Hoaward sbarchi e i gli utenti comincino ad avventurarsi nello spazio profondo, Bethesda offre un’opportunità unica per immergersi nella scienza e nell’esplorazione cosmica attraverso il documentario “Unknown: La macchina del tempo cosmica”, ora disponibile su Netflix.

Il capo della divisione Publishing di Bethesda, Pete Hines, ha recentemente condiviso un invito accattivante attraverso i canali ufficiali dell’azienda. Hines ha suggerito ai fan di Starfield di dedicare un po’ di tempo a esplorare il documentario, evidenziando il rilevante collegamento con l’universo di gioco.

Starfield fans should watch Unknown: Cosmic Time Machine on Netflix if you haven’t. The Hubble, launch of James Webb telescope…people who really work to discover what’s out there.

Img: Webb’s First Deep Field…”the edge of time” – credit NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO pic.twitter.com/wjOzyTTujR

— Pete Hines (@DCDeacon) August 18, 2023