Il successo di Starfield non accenna a fermarsi. Accolto positivamente dalla critica e più moderatamente dai giocatori (anche a causa di un’ottimizzazione su PC davvero rivedibile, come vi abbiamo raccontato nella nostra analisi), il titolo continua comunque a generare numeri impressionanti.

Starfield has reached 325,000 concurrent player, and has beaten Skyrim's all-time peak. pic.twitter.com/3nD34YXEdf

— SteamDB (@SteamDB) September 10, 2023