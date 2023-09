Starfield è effettivamente disponibile solo da poche ore, ma sta già macinando numeri impressionanti: sono infatti oltre due milioni i giocatori che ci stavano giocando in early access, a cui naturalmente se ne stanno aggiungendo altri ogni ora. Inoltre, già qualche giorno fa il gioco era nella top 10 di Steam – un risultato notevole per un gioco che non era ancora uscito.

Questi dati provengono da PlayTracker su Twitter, che sottolinea come ci sia un certo ritardo nella registrazione delle informazioni. Va sottolineato anche che il numero non è un calcolo preciso ma una stima realizzata tramite algoritmi, che potrebbe non essere del tutto accurata.

I giocatori “Early Access” sono quelli che hanno acquistato una delle edizioni speciali di Starfield, e che di conseguenza hanno avuto modo di giocare un po’ prima degli altri. Il fatto che siano ben due milioni, dunque, lascia intendere che le vendite di Starfield porteranno nelle casse di Bethesda cifre da capogiro.

Parliamo infatti di circa 100 dollari a copia, infatti, quindi solo con queste prime copie Microsoft potrebbe aver già recuperato il budget iniziale, o per lo meno essersi avvicinata al pareggio. Considerato che Starfield senza dubbio venderà ancora milioni di copie da una parte, e dall’altra spingerà milioni di persone ad abbonarsi a Game Pass, pare proprio che il colosso fondato da Bill Gates abbia fatto centro con questo gioco.