La fervente richiesta dei giocatori riguardo al supporto delle mod, sulla versione Xbox Series S|X, di Starfield continua a crescere ma Bethesda Softworks non ha ancora fornito alcuna risposta ufficiale in merito. Molti sperano che il gioco possa offrire un sistema simile a quello visto in Fallout 4, e nelle ultime versioni di The Elder Scrolls V: Skyrim, il quale ha consentito ai giocatori di personalizzare, e per certi versi migliorare, l’esperienza di gioco con mod create dalla community.

Per la versione PC di Starfield, il supporto per le mod è garantito e Todd Howard ha persino descritto il gioco come un paradiso per i modder. Già da ora, infatti, diversi modder hanno annunciato molteplici progetti, dimostrando l’enorme interesse, e passione, da parte della community di giocatori.

Tuttavia, per quanto riguarda le console, Bethesda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al supporto delle mod in Starfield, portando molti giocatori a cercare risposte nel subreddit ufficiale del gioco, sperando che l’azienda rompa in fretta questo tombale silenzio.

Nei post pubblicati sul subreddit, i giocatori esprimono il desiderio di un supporto a quello già offerto da Bethesda con le sue ultime grosse produzioni, il quale permette di utilizzare un numero definito di mod e di decidere lo spazio che verrà occupato da queste ultime, come ad esempio 5GB per un massimo di 150 mod.

Al momento, girovagando nel subreddit di Starfield, le previsioni dei giocatori sono miste: alcuni si mostrano ottimisti, e sono praticamente certi che Bethesda risponderà positivamente alla richiesta della community, altri, invece, esprimono una forte preoccupazione temendo che l’azienda possa ignorare questa richiesta o che, ancora peggio, possa decidere di sfruttare le mod per trarre profitto economico.

Per ora, il mistero rimane irrisolto. Bethesda Softworks non ha ancora fornito informazioni riguardo al supporto delle mod per la versione console di Starfield ma siamo quasi certi che questo silenzio verrà interrotto nelle prossime settimane, quando, a ridosso del lancio, la software house getterà sul tavolo le sue carte migliori.