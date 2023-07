Poco più di un mese dopo l’annuncio dei requisiti di sistema di Starfield, grazie alla pagina Steam dedicata al titolo, AMD si è prodigata nel rilasciare maggiori, e più dettagliate, informazioni in merito alle componenti necessarie per poter ottenere i vari tipi di risoluzione offerti dalla prossima opera di Bethesda.

Una manovra commerciale più che sensata, visto che AMD è partner ufficiale della versione PC di Starfield, che mostra, però, una serie di prodotti che indubbiamente fanno riflettere sulla pesantezza effettiva della nuova opera di Bethesda.

Il grafico riassuntivo dedicato a Starfield, al netto di non dichiarare quali siano i requisiti minimi e consigliati, presenta tre diverse risoluzioni (Heroic (1080p), Epic (1440p) e Legendary (4K)) che AMD ha rispettivamente articolato in questa maniera:

1080p – AMD Ryzen™ 5 7600 CPU, AMD Radeon™ RX 7600 GPU

1440p – AMD Ryzen™ 7 7700X CPU, AMD Radeon™ RX 6800 Series GPU

4K – AMD Ryzen™ 7 7800X3D CPU, AMD Radeon™ RX 7900 XT GPU

Come avrete notato anche voi si tratta di componenti piuttosto recenti, numerosi dei quali derivano proprio dall’ultima linea rilasciata da AMD, il che fa riflettere sul fatto che si riveli davvero necessario possedere una componentistica così recente per far girare Starfield o se il grafico di AMD non sia solo un’enorme manovra pubblicitaria pensata, unicamente, per promuovere gli ultimi prodotti della sua linea.

Quello che ci sentiamo di suggerirvi e di aspettare ad andare nel panico, pensando che il vostro pc non sia in grado di far girare al meglio Starfield, e fare un confronto fra i requisiti proposti da AMD, quelli presenti nella pagina di Steam, e la vostra configurazione attuale, in modo da poter comprendere al meglio come si comporterà la nuova opera di Bethesda sulla vostra macchina da gioco.

Nel mentre, rimaniamo in attesa di avere maggiori informazioni, magari proprio da Bethesda stessa, in merito all’ottimizzazione di Starfield sui PC dotati di componentistica meno recente ma considerando che il titolo girerà sia su Xbox Series X, che su Xbox Series S, siamo, quasi, sicuri di poter dormire sonni tranquilli.