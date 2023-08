Ci siamo, Starfield, il tanto atteso Action-RPG di Bethesda è ufficialmente entrato in fase GOLD, di conseguenza possiamo ormai stare tranquillo sull’uscita del gioco fissata per il 6 settembre 2023 su Xbox Series X|S e PC.

Prepare for launch.#Starfield has gone gold! Preloads begin tomorrow for @Xbox X|S and Windows PC and August 30 for Steam. pic.twitter.com/LC8xJnI8WN — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 16, 2023

Oltre a questo, il team di sviluppo ha confermato che oggi, 17 agosto 2023, partirà il pre-load per chi ha pre-ordinato il gioco su Xbox e lo sta scaricando tramite Xbox Game Pass e PC Game Pass. Per chi invece lo ha acquistato su Steam, dovrà attendere il 30 agosto 2023.

Il peso del kolossal Bethesda è di 125 GB per la versione console e ben 139,84 GB per quella PC (quindi, assicuratevi di avere spazio nel vostro SSD).

Se vi steste chiedendo “dove sono le recensioni” sappiate che arriveranno molto probabilmente in prossimità del lancio, ma ci prenderemo comunque il tempo necessario per lavorare a un articolo completo, approfondito e che possa in qualche modo darvi le idee chiare per quanto concerne questa gargantuesca opera d’intrattenimento.