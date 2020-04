Starfield, il leak della intro era un falso

Durante la giornata di ieri vi avevamo mostrato quella che sembrava essere, a tutti gli effetti, l’introduzione di Starfield, il nuovo videogioco fantascientifico di Bethesda. Un leak che da subito ci è parso strano – e lo abbiamo specificato – ma che per dovere di cronaca abbiamo comunque voluto riportare, nella speranza che il tutto fosse vero e che una “clip” rubata avrebbe potuto allietare un po’ l’attesa per il gioco.

Oggi arriva la conferma che il leak era in realtà un falso. Inizialmente condiviso da alcuni”insider”, è stato successivamente smascherato dall’account Twitter Starfield’s Biggest Fan, pagina dedicata alla scoperta di tutte le informazioni attendibile sul titolo. Le clip, quindi, non appartengono a Starfield, ma ha un altro gioco spaziale dal nome BlackBody, un progetto, pensate, sviluppato da una sola persona che si fa chiamare in rete SadSadGamer.

So some dude named “SadSadGamer” manufactured the Starfield “leak” in order to get attention for his game “BlackBody” which was just revealed today. That explains why no one could find the origin of the gameplay. Not linking the video cuz don’t want to give him more views. Sad! pic.twitter.com/4vBH6TLgAx — open world news (@RPGNewsHQ) April 21, 2020

Ora, resta da capire se tutto ciò è stato volutamente fatto dallo sviluppatore per dare più visibilità al proprio gioco, oppure qualcuno in maniera simpatica abbia pensato di prendere il video – poco visto in rete – e farlo passare come Starfield, ingannando tutto il settore.

Quindi, in breve, tutto ciò che abbiamo visto nei filmati di ieri è assolutamente falso e non riconducibile alla nuova proprietà intellettuale del’azienda americana, sia per quanto riguarda gli assett che per quanto concerne l’ipotetica data di uscita che era presente nel filmato in questione (21/12/21). L’unica cosa vera è la traccia musicale, presa in prestito proprio dal trailer d’annuncio del gioco.

Non ci resta quindi che attendere informazioni ufficiali su Starfield, nella speranza che non tardino ad arrivare e che soprattutto Bethesda si sia reso conto che c’è tanto interesse nel gioco e tanta voglia di saperne di più. Sia mai che tra maggio e giugno vedremo le prime fasi di gameplay e, chissà, magari anche una data di uscita.