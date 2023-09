La versione PC di Starfield, ha fatto il suo debutto con un accordo esclusivo con AMD, il che significa che gli utenti con schede grafiche NVIDIA non hanno accesso nativo al DLSS, una tecnica avanzata di super campionamento che sfrutta il deep learning per migliorare la risoluzione senza compromettere le prestazioni.

Un’assenza che ha generato non pochi problemi ai giocatori PC, considerando che chi è attualmente in possesso di una scheda grafica NVIDIA, sta faticando non poco per avere un’esperienza stabile e godibile. Una problematica che è stata appuntata anche dal team di Digital Foundry, il quale ha definito questa mancanza un “problema da sistemare al più presto”.

Tuttavia, come spesso accade con i giochi Bethesda, Starfield supporta le mod e alcune di esse consentono di attivare il DLSS anche se non è stato originariamente previsto dagli sviluppatori. Tra le mod attualmente disponibili, spiccano la mod gratuita “DLSS 3 di LukeFZ” e la mod a pagamento “Starfield Upscaler FG” di PureDark.

Al momento, però, la mod gratuita realizzata da LukeFZ pare sia afflitta da diverse problematiche, mentre la mod a pagamento di PureDark è diventata la più popolare per due semplici ragioni: è l’unica che realmente funziona ed è realizzata in maniera impeccabile.

Lo spazio è limitato... ma che bellezza gli scorci.

Starfield Upscaler FG, pur essendo ancora in fase beta, è così efficace che molte persone non si sono fatte problemi a pagare per utilizzarla. Attualmente, ben 9.880 persone sono iscritte al Patreon di PureDark e questo numero continua a crescere in maniera incredibilmente rapida e costante. Considerando che il contributo minimo mensile per l’abbonamento è di 5€, possiamo facilmente calcolare che il modder stia guadagnando circa 50.000€ al mese, ai quali ovviamente vano tolte le tasse e la percentuale da versare a Patreon.

Va notato che l’attività di modding di PureDark non è iniziata con Starfield. Ha creato numerose altre mod basate su DLSS 3, DLSS 2, FSR 2 e XeSS per giochi come Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part I, Skyrim e Fallout 4. Tuttavia, è stata la mod per attivare il DLSS 3.0 per Starfield a renderlo estremamente popolare e, allo stesso tempo, malvisto da molti membri della community di modder.

Il motivo di questo astio è molto semplice: aver richiesto un pagamento per avere accesso alla mod e averla protetta con un DRM. Due fattori che, uniti alle dichiarazioni di PureDark, il quale invitò chi non apprezzava il suo “modus operandi” a usare le future mod gratuite dedicate all’implementazione del DLSS, generarono parecchio clamore nelle settimane antecedenti al lancio di Starfield.

Su Reddit, un utente ha criticato le mod a pagamento con DRM come dannose per la comunità dei giocatori, mentre altri sono andati persino oltre crackando la mod per distribuirla gratuitamente senza il consenso di PureDark. Al netto di tutto questo, però, al momento PureDark sta seguendo esattamente il consiglio dato da Todd Howard tempo addietro, ovvero di non considerare il modding come un semplice hobby ma iniziare a inquadrarlo come una vera, e propria, professione.