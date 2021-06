Starfield: il trailer avrebbe svelato la mappa di The Elder Scrolls 6

Su reddit, un utente ha segnalato un dettaglio davvero minuscolo, quanto grande. Infatti, il trailer d’annuncio di Starfield (esclusiva Microsoft, disponibile dal day-one su Game Pass) potrebbe aver svelato l’ambientazione del tanto atteso The Elder Scrolls 6! Come specificato nella riga sopra, il dettaglio è davvero piccolo; ciononostante raffigura un pezzo di mappa di Tamriel, molto noto ai fan della storica IP Bethesda. Senza indugiare in chiacchiere esaminiamo nel dettaglio la voce di corridoio (che, come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze, almeno fin quando non arriverà una conferma dalla software house).

Ebbene si! Come potrete ben vedere dalle immagini soprastanti, il sesto capitolo della serie The Elder Scrolls potrebbe essere ambientato ad High Rock e Hammerfell, le due province adiacenti ad Iliac Bay. L’immagine, infatti parla chiaro: le forme disegnate al lato dei comandi della nave spaziale, somigliano troppo ai due territori di Tamriel, patrie rispettivamente dei Bretoni e dei Redguard. Un dettaglio minuscolo che non è sfuggito agli occhi più vigili, ma sarà davvero la prossima ambientazione? Speriamo davvero di si!

Ieri sera, la conferenza di Xbox + Bethesda si è dimostrata uno dei migliori show degli ultimi anni: 90 minuti al cardiopalma, ricchi di sorprese più che gradite dai fan Xbox e Bethesda. Dall’annuncio di Starfield, al primo gameplay di STALKER 2, fino al reveal del multiplayer di Halo Infinite, non c’è stato un attimo di respiro. Per conoscere date ed ore di tutte le conferenze dell’E3 2021, consultate questo articolo, nonché la nostra pagina speciale, per non perdervi alcun dettaglio proveniente dalla più importante fiera videoludica.

Come nostro solito fare, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sul mondo videoludico. Nel frattempo, vi invitiamo a dare anche uno sguardo al nostro articolo dedicato all’evento Ubisoft Forward, decisamente ricco di sorprese per i fan di Far Cry, Assassin’s Creed e Avatar! Inoltre, date un’occhiata al trailer di Elden Ring, il primo open world di FromSoftware in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin: cliccate qui per visualizzarlo!