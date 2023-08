Mentre il lancio di Starfield si avvicina, l’azienda sembra aver voluto impegnarsi oltremisura per offrire ai giocatori un’esperienza il più completa possibile. Dopo le cuffie, e il controller, ufficiali di Xbox, e una versione decisamente esclusiva della AMD 7900 XTX, arriva un ulteriore accessorio pensato per i giocatori: una sedia da gaming, prodotta in esclusiva da Noblechairs.

Il rinomato produttore tedesco di sedie da gaming, che per chi non lo conoscesse offre dei prodotti di indubbia qualità, ha svelato la partnership con Bethesda durante il QuakeCon. Il design della sedia si ispira alle tonalità di colore già viste negli altri accessori ufficiali, offrendo una combinazione di tonalità chiare, dettagli che richiamano la Constellation e, ovviamente, il logo grigio del gioco.

Al momento, la data di lancio della sedia non è ancora stata annunciata ufficialmente e per quanto sia ovvio prevedere che coinciderà con il periodo di lancio di Starfield, è giusto ricordarsi che non sarebbe la prima volta che prodotti di questa tipologia, arrivano sul mercato a distanza di dall’uscita del gioco che celebrano.

Check out the noblechairs LEGEND Starfield Edition on display exclusively at #QuakeCon this weekend, it's the only one on the planet! Register your interest: https://t.co/YThtNGozhs@QuakeCon @bethesda @Bethesda_UK pic.twitter.com/db4ImehN7i — noblechairs (@noblechairs) August 10, 2023

Per sapere invece qualche dettaglio in più in merito al prezzo, basta fare un breve salto nel passato, quando l’azienda tedesca creò sedie a tema per Fallout, Doom e The Elder Scrolls. Il prezzo della sedia Starfield Special Edition supponiamo sarà in linea con quello delle precedenti edizioni speciali dedicate ai titoli Bethesda e, come suggerisce anche il sito ufficiale di Noblechairs, si aggirerà attorno ai $600.

A pochi giorni dal lancio di Starfield, oramai ogni tassello sembra incastrarsi: il pre-caricamento del gioco è disponibile, gli accessori ufficiali sono già sul mercato da alcune settimane e l’edizione da collezione (che ricordiamo include uno smartwatch dal design esclusivo) arriverà nelle mani dei giocatori il prossimo 1 settembre… all’appello manca solo una Xbox Series X dal design dedicato ma dubitiamo che a questo punto, Microsoft, ci sorprenderà in merito.