Avatar di Ospite MMO Scout #629 0
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ma quindi su ps5 costerebbe tipo 30 euro in meno rispetto a xbox?? e noi lo abbiamo pagato a prezzo pieno... ottimo grazie bethesda
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Avatar di Ospite Node_Guru #315 0
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leggendario. certo. come no
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