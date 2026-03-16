C'è un filo sottile che collega le grandi visioni creative all'incomprensione del pubblico, almeno nella fase iniziale. È questa la tesi difesa da Inon Zur, compositore delle musiche di Starfield e di tutta la saga di Fallout — da New Vegas a Fallout 76 — il quale è convinto che il gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda sia destinato a diventare un titolo di culto, anche se i tempi potrebbero non essere immediati. Una posizione che arriva in un momento particolarmente significativo per il gioco, dato che si moltiplicano le voci su un imminente approdo su PlayStation 5.

In un'intervista rilasciata a RPG Site, Zur ha parlato a lungo del rapporto professionale con Todd Howard, il director e produttore di Bethesda che ha guidato progetti come Skyrim, Fallout 4 e, appunto, Starfield. Il compositore ha tracciato un ritratto entusiasta del suo collaboratore, descrivendo Howard come un individuo capace di immaginare direzioni creative che il grande pubblico fatica a cogliere nell'immediato. "Todd è uno degli esseri umani più creativi e stimolanti dell'industria", ha spiegato Zur, sottolineando come Howard "non si fermi mai" e sappia sempre cosa vuole, anche quando non riesce a spiegarlo con parole precise.

Zur ha descritto un metodo di lavoro peculiare: Howard sarebbe in grado di lasciare ampio spazio alla creatività dei collaboratori, orientandola però verso la sua visione senza imporla esplicitamente. Un equilibrio delicato, simile a quello di certi registi cinematografici che sanno guidare il set senza soffocare gli interpreti. "È un visionario", ha detto il compositore. "Vede cose che gli altri capiranno solo anni dopo."

Ed è proprio in quest'ottica che Zur ha inquadrato la ricezione controversa di Starfield, uscito nel settembre 2023 e accolto con recensioni tiepide da parte di molti giocatori, delusi dal ritmo lento e dalla struttura frammentata dell'esplorazione spaziale. Zur non nega le difficoltà iniziali, ma le reinterpreta come sintomo di un'incomprensione temporanea. "Quando Starfield è uscito, credo che le persone non fossero semplicemente pronte", ha dichiarato, riportando anche le parole di Howard: "Se non vi piace, non vi piace, ma questa è la nuova direzione che stiamo prendendo e non la abbandoniamo."

Starfield diventerà leggendario. È solo questione di tempo.

La certezza di Zur è netta: "Starfield diventerà qualcosa di leggendario. Non ho dubbi. È solo questione di tempo." Il compositore ha inserito questa convinzione in una cornice più ampia, sostenendo che i grandi visionari della storia — non solo nel mondo dei videogiochi — vengono spesso fraintesi dai contemporanei, salvo essere rivalutati in seguito.

Mentre il dibattito sul valore artistico di Starfield prosegue tra i giocatori, sul fronte commerciale si apre uno scenario nuovo e potenzialmente rilevante. Il gioco è ancora uno dei pochi titoli di punta di Xbox a non aver ricevuto conferma ufficiale per PlayStation 5, ma le indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano indicare che l'annuncio sia imminente. Billbil-kun, redattore del sito Dealabs noto per la sua precisione nelle anticipazioni sulle date di uscita dei giochi, ha segnalato che Starfield riceverà un'edizione fisica su PS5 il 7 aprile, con i preordini aperti a partire dal 18 marzo.

Secondo le stesse fonti, il gioco sarà disponibile in due versioni: una Standard Edition a 49,99 euro e una Premium Edition a 69,99 euro. Cifre che colpiscono per un motivo preciso: su Xbox, le stesse edizioni costano rispettivamente 79,99 euro e 109,99 euro, una differenza tutt'altro che trascurabile. Resta da capire se l'arrivo su PS5 porterà Bethesda ad allineare i prezzi anche sulla piattaforma Microsoft, oppure se i due ecosistemi continueranno a seguire politiche di prezzo distinte.

La questione dei prezzi si intreccia con quella della percezione del titolo: un eventuale lancio su PS5 a costi inferiori potrebbe attrarre una nuova fetta di pubblico, offrendo a Starfield quella seconda chance che Zur considera inevitabile. Se il compositore ha ragione, il giudizio della storia potrebbe ancora ribaltarsi — come accaduto con opere videoludiche che al debutto divisero la critica, salvo diventare pietre miliari del medium nel corso degli anni.