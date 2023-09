Bethesda ha annunciato l’arrivo di importanti aggiornamenti per il suo tanto acclamato Starfield. Tra le novità più significative, spicca l’introduzione della tecnologia di upscaling DLSS di Nvidia, destinata a migliorare significativamente le prestazioni grafiche del gioco.

Oltre al DLSS, Bethesda si è impegnata a implementare una serie di altre migliorie, e funzionalità, richieste dalla community di giocatori. Queste includono la possibilità di regolare luminosità e contrasto, l’introduzione di uno slider per definire il campo visivo (FOV), il supporto per i monitor ultrawide 32:9 e, persino, un pulsante dedicato per il consumo di cibo nel gioco.

Il processo di miglioramento di Starfield, però, è già iniziato attraverso il rilascio di un piccolo hotfix mirato a risolvere alcuni bug e problemi di stabilità. La casa di sviluppo ha dichiarato che la priorità attuale è affrontare i problemi più gravi e migliorare l’esperienza di gioco per tutti i giocatori.

Una delle promesse più interessanti, però, riguarda l’integrazione del DLSS, una tecnologia di Nvidia progettata per migliorare la qualità delle immagini e aumentare le prestazioni grafiche dei giochi. Questo rappresenta un passo avanti significativo per Starfield, il quale dovrebbe garantire un’esperienza visiva di alta qualità su una vasta gamma di hardware.

La collaborazione tra Bethesda e Nvidia sembra essere in linea con l’obiettivo di migliorare le prestazioni grafiche di Starfield su diverse piattaforme hardware. Inoltre, Bethesda sta collaborando anche con Intel, per garantire il supporto dei driver e introdurre ulteriori miglioramenti di stabilità e prestazioni.

Oltre alle migliorie grafiche, Starfield riceverà anche il supporto ufficiale alle mod nel corso del 2024. Questo consentirà ai giocatori di personalizzare ulteriormente l’esperienza di gioco e creare contenuti personalizzati per arricchire il mondo di Starfield.

Infine, Bethesda ha ascoltato i feedback dei giocatori e ha introdurrà, in un prossimo futuro ulteriori opzioni di personalizzazione, non ancora specificate. Queste funzionalità, però, mirano a garantire un’esperienza di gioco ottimale su una varietà di dispositivi e schermi, compresi quelli con tecnologia OLED.