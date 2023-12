Starfield, le recensioni su Steam diventano "perlopiù negative"

Il recente andamento delle valutazioni degli utenti su Steam per Starfield ha destato l'attenzione un sia dei giocatori che della critica, visto che il gioco è ora etichettato come "Perlopiù negativo".

Negli ultimi trenta giorni, difatti, la media delle recensioni più recenti ha registrato un calo significativo, con solamente il 34% dei giocatori che ha espresso pareri positivi su un totale di 7.315 recensioni nel periodo preso in considerazione.

Sebbene la valutazione complessiva mostri ancora un tasso di approvazione del 66%, le nuove recensioni dipingono un quadro più critico. Alcuni giocatori definiscono Starfield come "una grossa tazza di mediocrità" e un gioco che offre "un eccessivo insieme di nulla".

Importante notare che queste valutazioni negative provengono da giocatori che hanno dedicato considerevoli quantità di tempo al gioco, non da acquirenti che hanno espresso pareri negativi dopo poche ore di gioco.

Tuttavia, è sempre importante considerare la soggettività delle opinioni personali: ciò che può risultare noioso o deludente per alcuni potrebbe essere coinvolgente e divertente per altri.

Nonostante ciò, con migliaia di recensioni, emerge un'idea generale dell'opinione prevalente tra il pubblico nei confronti di Starfield. Un parere sempre più misto e vario, visto che sono altresì numerosi gli utenti che lo hanno apprezzato parecchio.

Per coloro che non hanno ancora avuto l'opportunità di immergersi nella nuova opera di Bethesda, e non sono utenti di Xbox Game Pass, Steam offre attualmente Starfield con uno sconto del 30%.

La versione standard è disponibile al prezzo di 48.99€, mentre la Premium Edition è in vendita a 74.99€, con uno sconto del 25% rispetto ai prezzi originali. Questa offerta invernale per i giochi di Xbox Game Studios e Bethesda potrebbe essere l'occasione giusta per mettere mano, per la prima volta, sull'ultima oepra di Bethesda.