Che Starfield si pone per essere l’esperienza di ruolo definitiva non è certamente un mistero, d’altro canto nel recente Starfield Direct, Bethesda ci ha raccontato che praticamente è possibile fare di tutto nel gioco. Sappiamo, per esempio, che possiamo costruire la nostra base e la nostra nave spaziale ed eventualmente possiamo anche abbordare un’altra nave e rubarla per poterla modificare.

Starfield allows players to have bases, ships AND homes with mortgages that players have to pay for with credits pic.twitter.com/ZaxLgs8rQZ — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 13, 2023

Ora, attraverso un noto YouTuber veniamo a conoscenza che le stesse basi e navi possono essere acquistate, ma come ogni videogioco Bethesda che si rispetti, sarà possibile anche comprare un’abitazione, con la differenza che potremo aprire un mutuo (interno al gioco) per comprarla a rate con i crediti! Un’idea particolare che onestamente potrebbe divenire utile nel momento in cui dobbiamo magari lasciare a deposito degli oggetti poco utili alla causa (anche se comunque la nostra nave sarà un po’ come avere una casa mobile). Insomma, se fatichiamo ad acquistare un alloggio nella realtà, quantomeno nel gioco sarà più fattibile (almeno si spera).

Ogni giorno che passa veniamo a conoscenza di sempre più cose fattibile all’interno di questo enorme opera. Riuscirà l’RPG a rispettare le premesse e divenire uno dei contendenti per il gioco dell’anno 2023? Lo scopriremo solo a settembre.

Vi ricordiamo che Starfield arriverà il 6 settembre in esclusiva PC, Xbox Series X|S e sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass.