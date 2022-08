Non c’è alcun dubbio, Starfiled è al momento uno dei titoli più attesi dai giocatori. L’epopea spaziale di Bethesda ci attende non prima del 2023, e fin dal suo primissimo annuncio è stato in grado di attrarre a sé le attenzioni e le curiosità degli appassionati. Questa attesa viene digerita dai diversi giocatori in modi distinti, e non tutti riescono a mantenere basse le aspettative verso il gioco, ma il fan di cui stiamo per parlare potrebbe aver esagerato.

L’appassionato in questione è l’attore Bobby Lee, il quale avrà un ruolo all’interno del prossimo film di Borderlands, e in queste ore sta girando in rete una sua particolare dichiarazione. L’attore ha detto di aver concluso la relazione con la sua ragazza, l’influencer conosciuta in rete come Khalyla, e una delle motivazioni è proprio Starfield. Il tutto è accaduto da poco e le motivazioni sono state spiegate dallo stesso Lee all’interno di un podcast registrato in compagni di Ryan Sickler.

“Starfield uscirà tra circa otto mesi e so che quando arriverà giocherò a quel titolo per 16 ore al giorno”, questo è quanto ha dichiarato l’attore che nel film di Borderlands vestirà i panni del personaggio di Larry. Lee ha poi approfondito, sottolineando di non voler restare in una relazione in cui si sente costretto a dover lasciare il suo gioco tanto atteso per andare al parco, per esempio.

Insomma, che Starfield sia uno dei giochi più attesi e dall’aura ammaliante non lo scopriamo di certo oggi, ma chi se l’aspettava che potesse avere anche la forza di far finire una relazione?! Al momento, però, c’è da dire che non conosciamo ancora la data di uscita precisa della prossima grande avventura targata Bethesda. I rumor parlano di un lancio nella prima parte del 2023, ma sappiamo benissimo come tali informazioni non ufficiali vadano prese con estrema attenzione.