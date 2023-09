L’early access di Starfield, per coloro che hanno acquistato la versione Premium del gioco o la Constellation Edition, è partito questa mattina alle 2:00, e i risultati ottenuti su Steam sono già clamorosi. Nonostante il nuovo action RPG di Bethesda uscirà ufficialmente il 6 settembre, su Steam è stato registrato un assurdo picco di 234,502 giocatori al momento dell’inizio dell’accesso anticipato (secondo i dati riportati da SteamDB).

Si tratta di numeri estremamente positivi, soprattutto considerando che Starfield arriverà presto su Game Pass, e che stiamo parlando unicamente dei giocatori PC. Moltissimi altri, infatti, ci staranno giocando su Xbox avendo acquistato l’Upgrade, facendo presupporre che la cifra vada per lo meno duplicata.

Il numero di giocatori è destinato a crescere ulteriormente nel corso del weekend in arrivo, per cui ci potremo aspettare cifre che vanno oltre i 300.000. D’altronde, qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come il titolo Bethesda ha già generato un minimo di 20 milioni di euro di incasso, anche se molto chiaramente è molto di più, dato che si stimano almeno 500.000 copie vendute su Steam, più una quantità ancora da definire su Xbox Series X|S.

Insomma, a quanto pare l’hype di molti giocatori è stato talmente elevato che non hanno voluto aspettare l’uscita ufficiale di Starfield sul Game Pass il 6 settembre. Sarà interessante, poi, scoprire quanti saranno i giocatori sommando quelli PC e quelli console.