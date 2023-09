Le storie di videogiochi che salvano vite non sono nuove ma raramente risultano così tanto letterali come questa. Un giocatore di Starfield ha attribuito proprio al gioco di Bethesda il merito del salvataggio sia di se stesso, che della sua famiglia. Il motivo è molto semplice: essendo rimasto sveglio, praticamente tutta la notte, per giocare all’enorme RPG targato Bethesda, il giovane si è potuto rendere conto di quando è scoppiato un incendio nel loro complesso di appartamenti.

Un post su Reddit, proprio di tidyckilla (il ragazzo coinvolto nell’incidente), spiega che stava aspettando con impazienza l’arrivo del gioco da anni. È stato uno dei tanti che hanno preordinato l’Edizione Premium, garantendosi così un accesso anticipato prima della data di lancio, e ha cominciato, ovviamente, a giocarci fin dal primo minuto in cui il gioco è stato reso disponibile (no, non cominciamo a dire che i preordini possono salvare la vita).

Tidyckilla scrive che, proprio la notte fra il 31 agosto e il 1 settembre, ha deciso di fare una maratona di Starfield, decidendo di rimanere sveglio tutta la notte. Purtoppo, o per fortuna, però, dopo poco più di due ore di gioco, alle 02:26 del mattino, ha sentito un’esplosione provenire dall’appartamento del vicino al piano di sotto. Mettendo in pausa il gioco per indagare, ha visto le fiamme salire per le scale verso la sua casa.

Afferrando sua moglie, e il gatto, tidyckilla si è precipitato in salvo, subendo solo lievi ustioni nel processo. Ha detto che se non fosse stato per la sessione notturna di Starfield, tutti sarebbero morti per l’inalazione di fumo o, peggio, direttamente carbonizzati.

L’utente ha spiegato, inoltre, che l’esplosione non ha svegliato sua moglie quella notte, coì come le sua moglie ha dormito le porte che separavano l’incendio, dal suo appartamento, probabilmente non avrebbero emesso alcun segnale di allarme fino a quandonon fosse stato troppo tardi, considerando che il sistema antincendio ha iniziato a suonare esclusivamente dopo che il ragazzo ha aperto la porta d’emergenza per evacuare l’abitazione. Utilizzare le finestre, aggiunge, era fuori discussione poiché il fuoco si è propagato sia davanti che dietro l’edificio, facendole esplodere proprio mentre la famiglia stava scappando.

Scappare dall’edificio è stata un’impresa ardua, visto che tidyckilla sostiene di aver dovuto muoversi alla cieca visto il muro di fuoco e fumo che saliva dalle scale ma, come ogni storia a lieto fine, lui, sua moglie e il loro gatto, sono riusciti a rimanere pressoché illesi.

Al momento si ritiene che la causa dell’esplosione sia stata causata dalla donna che viveva nell’appartamento di sotto, la quale stava usando l’ossigeno mentre era in procinto di fumare, causando l’esplosione delle taniche. Tidyckilla ha assicurato alle persone, che la sua famiglia ora è al sicuro in una stanza d’albergo e che è riuscito a recuperare una Xbox per continuare a giocare a Starfield.