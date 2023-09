Starfield ha già raggiunto l’incredibile traguardo di ben 10 milioni di utenti (anche e soprattutto grazie a Xbox Game Pass), ma a quanto pare la ricezione degli utenti è piuttosto negativa, anche peggio di Fallout 76.

Lo spazio è limitato... ma che bellezza gli scorci.

Il gioco di Bethesda, infatti, ha ricevuto recensioni contrastanti dagli utenti di Steam. Attualmente, il gioco ha una percentuale di recensioni positive del 71,38% e continua a scendere.

Fallout 4 vantava una percentuale di recensioni positive dell’81,87%, mentre il celebre The Elder Scrolls V: Skyrim raggiungeva il 93,88%. Anche Fallout 3, nonostante un risultato inferiore, aveva il 78,52% di recensioni positive su Steam. Fallout 76, considerando il peggior gioco dello studio ha il invece il 71,76% ma è in risalita.

Se state pensando che i principali problemi siano legati all’ottimizzazione vi sbagliate di grosso. Molti utenti sono rimasti delusi dall’esplorazione e dagli approcci del titolo e solo una piccola parte si lamenta delle performance (che comunque verranno migliorare)

Non per altro Bethesda ha annunciato l’arrivo imminente del supporto ufficiale al DLSS per Starfield, così come l’introduzione delle regolazioni per l’HDR e altre opzioni richieste dagli utenti. Questi miglioramenti potrebbero cambiare il giudizio degli utenti e portare a recensioni più positive su Steam, ma pensiamo che ci vorrà tempo (forse molti anni) prima che il valore possa incrementare.

Onestamente non capiamo i motivi dietro a questa “valutazione”, certamente il titolo poteva avere un’ottimizzazione decisamente migliore, ma abbassare il punteggio di così tanto (addirittura sotto un titolo fortemente problematica come Fallout 76) ci lascia non pochi dubbi.