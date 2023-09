A pochi giorni dalle dichiarazioni di Todd Howard in merito alla versione PC di Starfield, e alla sua ottimizzazione, Digital Foundry ha pubblicato la tanto agognata analisi, mostrando che proprio le dichiarazioni del creatore dell’ultima produzione di Bethesda, potrebbero essere state leggeremente esagerate rispetto alla realtà dei fatti. Secondo l’approfondimento di Alex Battaglia, difatti, la versione PC è senza dubbio la migliore, ma necessita di alcune importanti migliorie.

Dopo aver testato Starfield su un PC quasi identico alla Xbox Series X in termini di hardware, la testata inglese ha finalmente dato il suo parere sulla versione per Windows del gioco, elogiandone le prestazioni ma facendo un importante appunto in merito al comportamento anomalo che il software propone sulle schede video NVIDIA, rispetto a quelle targate AMD.

Sembra, infatti, che la partnership che ha portato al supporto della tecnologia FSR 2 si sia concentrata principalmente sull’ottimizzazione per le GPU Radeon, le quali riescono a gestire il comparto grafico di Starfield, meglio delle controparti NVIDIA, nonostante queste ultime abbiano una potenza superiore, almeno sulla carta.

Proprio in merito alla questione dell’ottimizzazione della versione PC, vengono citate proprio le celebri dichiarazioni di Todd Howard riguardo a quest’ultima, spinosa, questione. L’analisi di Digital Foundry, difatti, conferma che ci sono degli evidenti problemi in merito che devono essere risolti al più presto.

Nonostante ciò, per Digital Foundry la versione per PC di Starfield è stata rilasciata sul mercato in buone condizioni, specialmente considerando le cocenti delusioni avute con numerose conversioni negli ultimi tempi (qualcuno ha detto Star Wars Jedi: Survivor?). Tuttavia, mancano ancora importanti opzioni quali la regolazione del FOV, il supporto per l’HDR, la possibilità di modificare la gamma e il contrasto, e ovviamente le tecnologie DLSS e XeSS.

Voi avete già provato Starfield? In caso di risposta positiva, lo state giocando su PC o su una console della famiglia Xbox?