Come era prevedibile è arrivato la conferma che non tutti i pianeti di Starfield saranno abitati. A dare la conferma, Todd Howard durante un’intervista con Kinda Funny Games.

“Per noi si tratta di darti delle scelte quando controlli le attività che puoi svolgere in un sistema planetario. Ecco molte cose che potresti fare” “Ciò potrebbe includere il visitare pianeti aridi che sono lì solo per raccogliere risorse o pianeti con grandi città e insediamenti che i giocatori possono esplorare o in cui progredisce la storia”.

“Ovviamente (il gioco) è procedurale, quindi sarebbe impossibile creare a mano un intero pianeta”. “Quello che facciamo è realizzare a mano le ambientazioni singole e alcune di queste sono posizionate in punti specifici, come le città principali e altri luoghi relativi alle missioni e poi abbiamo altre che vengono generate o posizionate quando atterri a seconda del pianeta.”

In pratica, solo il 10% (parliamo comunque di 100 pianeti) saranno abitati, il resto saranno solo utili per raccogliere risorse e costruire avamposti. Certamente viene subito a pensare che le mod renderanno i restanti mondi ricchi di vita, ne siamo certi di questo.

Vi ricordiamo che Starfield arriverà il prossimo 6 settembre 2023 in esclusiva Xbox Series X|S, PC e disponibile al day one su Xbox Game Pass.