A giugno 2022, Microsoft aveva fatto una promessa ai giocatori: Starfield e tutte le altre esclusive mostrate sarebbero arrivate entro i prossimi 12 mesi. Non sarà ovviamente così: il gioco di ruolo di casa Bethesda infatti ha ottenuto sì una data di uscita, ma decisamente ben più lontana rispetto alla finestra di lancio annunciata in precedenza. Il nuovo titolo di Todd Howard e il suo team debutterà infatti il 6 settembre 2023, ma il colosso di Redmond non c’entra assolutamente nulla con il rilascio posticipato.

A svelare come sono andate le cose è stato Jordan Middler, in un podcast di VGC. Secondo Middler, a decidere la release date di Starfield ci ha pensato Bethesda, con Microsoft che ha deciso di non opporsi. “La data è sempre stata soggetto a cambiamento. La decisione era interamente nelle mani di Bethesda e Todd Howard. In Xbox non volevano una situazione à la Cyberpunk“, le parole del giornalista.

Microsoft avrebbe voluto probabilmente pubblicare il gioco prima, ma forse non era davvero possibile. Bethesda è solita poi pubblicare giochi ricchi di bug e con tanti problemi al lancio, e questo non avrebbe sicuramente giovato a una nuova IP. Naturale dunque spostare la finestra di lancio, e se da un lato dobbiamo elogiare la mossa del colosso di Redmond, dall’altro ci ha lasciato l’amaro in bocca e torna a mostrare come in realtà sia necessario per Xbox cambiare la comunicazione verso il pubblico. Se a giugno 2022 non ci fosse stata questa promessa, probabilmente l’annuncio di questa settimana sarebbe stato accolto in maniera diversa.

Come abbiamo scritto in apertura della notizia, Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023. Il gioco debutterà su Xbox Series S (che potete acquistare su Amazon), Xbox Series X e PC, via Steam. In aggiunta, il gioco sarà incluso in Xbox e PC Game Pass, come avviene di consueto per tutte le esclusive dell’ecosistema di Xbox.

