Avete adocchiato Starfield sin dal suo annuncio o ne siete rimasti ammaliati durante il direct dedicato di qualche giorno fa? In entrambi i casi, sarete felici di sapere che la Premium Edition per PC, che vi darà non solo accesso al gioco 5 giorni prima della sua uscita, ma anche a tanti altri contenuti digitali, è scontata del 25% su Instant Gaming!

Potrete, infatti, spendere solamente 74,99€ invece di 100,00€ per la Premium Edition che comprende: un codice Steam di Starfield con accesso anticipato, l’espansione Shattered Space, il pacchetto Skin Constellation, l’artbook digitale e la colonna sonora originale dell’opera. Insomma, avrete veramente tantissimi contenuti, il tutto per un prezzo inferiore rispetto a quello di listino della versione standard.

Ambientato in un universo completamente nuovo, Starfield vi offrirà un’esperienza di gioco di veramente next gen, in cui potrete creare il vostro personaggio ed esplorare un vasto e affascinante spazio senza restrizioni. La storia si svolge nell’anno 2330, in un futuro in cui l’umanità si è diffusa oltre il sistema solare ed è diventata una specie interstellare.

Il gioco promette di offrire la più grande e ambiziosa esperienza di Bethesda Game Studios fino a oggi, offrendovi più di 1.000 pianeti diversi da visitare. Vi ritroverete ad attraversare città affollate, esplorare basi pericolose e ammirare paesaggi incontaminati, incontrando personaggi memorabili, unendovi a diverse fazioni e partecipando a missioni avvincenti.

Inoltre, Starfield vi metterà al comando della vostra personale nave spaziale, che potrete personalizzare nei minimi dettagli. Esplorando la galassia scoprirete diverse forme di vita, risorse e materiali utili per la creazione di oggetti, ma anche immergervi in combattimenti sia nello spazio che a terra, utilizzando varie armi e abilità.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Instant Gaming dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta o le scorte possano terminare.

