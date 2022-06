Come già svelato da Todd Howard e Bethesda durante la conferenza Xbox di domenica sera, Starfield sarà un gioco decisamente gigantesco. Il nuovo action RPG promette praticamente ore e ore di contenuti, con la promessa di far viaggiare i giocatori su 1.000 pianeti, tutti quanti raggiungibili ed esplorabili nella loro interezza. Se il free roaming o meglio, l’esplorazione sarà dunque su vasta scala, anche la quest principale non sarà da meno.

La storyline principale di Starfield si concentrerà su alcuni manufatti alieni, che andranno recuperati nello spazio profondo per fornire delle risposte a domande decisamente importanti. Chiaramente Bethesda non ha voluto fare nessun tipo di spoiler, dunque al momento questa è l’unica premessa che conosciamo e che aprirà la campagna del nuovo action RPG diretto da Todd Howard. Quanto ci terrà però impegnati davanti allo schermo la ricerca di questi manufatti? Abbastanza e in piena linea con altri giochi open world di altri sviluppatori.

Secondo gli ultimi dati forniti da Bethesda, Starfield sarà il gioco più lungo (a livello di storyline principale) del team di sviluppo. Il nuovo action RPG durerà infatti dalle 30 alle 40 ore, circa un 20% in più rispetto ai giochi precedenti dello studio. Porbabilmente, esattamente come The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 3 e Fallout 4 ci sarà la possibilità di terminare la quest principale in pochissimo tempo, ma questo è un compito che riserviamo a chi si occupa e si divertente nel fare speed run.

La campagna principale e così l’intero gioco saranno poi espansi. Lo stesso Howard ha infatti ammesso che ci sarà la volontà di lanciare espansioni e ulteriori contenuti. Ovviamente al momento è ancora presto per parlarne, visto che Starfield è previsto per il 2023 su PC, Xbox Series S e Xbox Series X. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli da parte di Bethesda su una possibile data di uscita.