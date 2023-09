Gli avamposti in Starfield sembrano essere destinati principalmente all’estrazione di risorse, ma c’è chi ama fare le cose in grande. L’utente Hackoox, ha mostrato su Reddit un avamposto complesso che, se da un lato appare magnifico, dall’altro sembra essere stato un autentico incubo da costruire.

La costruzione dell’avamposto in questione è stata un processo lungo e impegnativo. Vi basti pensare che la fase iniziale della creazione delle fondamenta è stata una vera e propria sfida visto che Hackoox ha spiegato di aver impiegato oltre 3.000 tappeti (sì, quelli da pavimento) sovrapposti uno sull’altro. Questo per evitare di dover costruire su un terreno irregolare, dando vita a una piattaforma uniforme.

Va notato che un simile progetto sarebbe impossibile da realizzare senza l’utilizzo di mod che consentono di superare il limite degli oggetti in Starfield. Tuttavia, Hackoox ha utilizzato solo gli strumenti base del gioco per costruire questo avamposto intricato, dimostrando una notevole pazienza e determinazione.

La creazione di Hackoox comprende anche dettagli come aiuole decorative, passaggi pedonali e barriere di sicurezza per i carrelli elevatori. Nonostante l’ammirevole impegno, il fatto che abbia dovuto utilizzare migliaia di tappeti da pavimento solo per ottenere una superficie adatta alla costruzione solleva anche dei dubbi sulle potenzialità dell’editor, il quale potrebbe anche essere arricchito con altri strumenti, quali un pavimento da fondamenta.

A ogni modo l’avamposto risulta una vera e propria fabbrica produttiva e a vedersi sembra incredibile. Onestamente siamo molto incuriositi di vedere dove la creatività si spingerà in Starfield nel corso dei prossimi mesi e anni. Le potenzialità sembrano infinite.