Starfield è il gioco del momento: dopo essere stato promosso a pieni voti, o quasi, dalle recensioni (qui potete leggere la nostra), ha fatto registrare numeri da capogiro ancor prima del lancio, raggiungendo i 2 milioni di giocatori solamente con l’early access, esclusivo per chi ha acquistato una delle edizioni speciali del gioco. Da ieri è disponibile per tutti e, come da programma, ha raggiunto un nuovo record.

Phil Spencer ha condiviso il traguardo su X poche ore fa: Starfield ha superato 1 milione di giocatori attivi in conteporeanea su tutte le piattafrome, un risultato incredibile che molti tripla A non riescono a raggiungere. Di certo la disponibilità immediata del gioco su Xbox Game Pass ha aiutato, ma ciò non sminuisce il grande risultato ottenuto. A questo proposito, se non siete abbonati e non avete ancora deciso se acquistare oppure no il gioco, potete provare Starfield spendendo solo 9,99 europotete provare Starfield spendendo solo 9,99 euro.

Starfield era uno dei giochi più attesi di questo 2023, se non addirittura il più atteso di tutti. La community non vedeva l’ora di metterci le mani e iniziare ad esplorare il suo universo immenso, come testimoniano i numeri. Se anche voi avete iniziato il vostro viaggio tra le stelle ma non sapete come muovermi, vi rimandiamo alla nostra guida completa di Starfield.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra analisi tecnica delle prestazioni, il gioco dev’essere migliorato dal punto di vista delle prestazioni, ma in questo senso i modder sono già arrivati in aiuto degli utenti, ad esempio integrando il DLSS 3 al posto del FSR. Ovviamente ci aspettiamo che Bethesda non rimanga a guardare e lavori attivamente per migliorare il gioco sotto questo punto di vista, magari integrando il DLSS 3 ufficialmente, ma in ogni caso, se i modder dovessero prendere a cuore Starfield come hanno fatto con Skyrim, nei prossimi anni ne vedremo davvero delle belle.