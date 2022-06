Durante la presentazione di Starfield, Bethesda si è concentrata molto di più sul gameplay, tralasciando però un aspetto chiave del gioco: i dialoghi e la loro gestione. Probabilmente Todd Howard approfondirà qualcosa di più su questo aspetto durante la giornata di domani, giornata dedicata a vari approfondimenti sui giochi mostrati nel corso della conferenza di domenica sera, ma già nelle ultime ore il team di sviluppo ha voluto specificare come saranno gestiti le varie conversazioni con gli NPC.

Con Starfield, Bethesda torna alle origini. Se in Fallout 4 i dialoghi erano vissuti in terza persona e con tanto di doppiaggio, nel nuovo gioco di Todd Howard e soci il protagonista sarà completamente muto e si potrà dialogare con i vari NPC in prima persona. Si tratta di un vero e proprio salto nel passato, con un sistema utilizzato in Fallout 3, Fallout New Vegas (quest’ultimo sviluppato da Obsidian ma pubblicato proprio da Bethesda) e ovviamente i vari The Elder Scrolls, incluso Skyrim.

Non proprio tutti i giocatori sono contenti di questa scelta. In risposta a questo annuncio, su Twitter diversi utenti si sono lamentati della scelta di privare il protagonista di un vero doppiaggio. Altri invece sono contenti di questa scelta e stanno rispettando la visione autoriale di Bethesda, preferendo un protagonista silenzioso ma un gioco di dimensioni incredibili e ricco di pianeti da esplorare e segreti da scoprire. Chiaramente prima di poter giudicare come questa scelta impatterà sulle sessioni di gioco occorrerà attendere i primi test da parte della stampa specializzata.

Yes, dialogue in @StarfieldGame is first person and your character does not have a voice. pic.twitter.com/A8384m6rGN — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) June 13, 2022

Starfield sarà disponibile solamente nel 2023, per PC (via Steam e Xbox App), Xbox Series S e Xbox Series X. Restiamo in attesa dell'annuncio di una vera e propria data di uscita.